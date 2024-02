Gut 25 Landwirte haben am Freitag auf dem Parkplatz des Bodenseecenters den Kontakt zu den Verbrauchern gesucht und die Marktmacht der großen Handelskonzerne kritisiert. „Wir sind hier, weil viele Leute gar nicht wissen, dass die Verkaufserlöse trotz hoher Preise nicht bei uns Erzeugern ankommen“, erklärt Landwirt Klaus Willauer aus Berg, der auf dem Vorplatz des Marktes ein großes Transparent zwischen seinem und dem Traktoren eines Kollegen gespannt hat.

Landwirte aus Friedrichshafen kritisieren am Bodenseecenter die Macht des Lebensmittelhandels. (Foto: sap )

Einem Flashmob gleich, darunter versteht man eine kurze, scheinbar spontane Zusammenkunft auf einem öffentlichen oder halböffentlichen Platz, parkten sie ihre Fahrzeuge gegen halb elf in der Zufahrt des Einkaufszentrums. Als der Verkehr in Richtung Kreisverkehr und Feuerwehr stark ins Stocken gerät, parken sie um.

Gespräche auf Augenhöhe

„Wir wollen schließlich niemanden gängeln, sondern wollen unser Anliegen vorbringen“, erklärt ein Mann von seinem Traktor herunter. Die Männer und Frauen, die ihr Geld in der Landwirtschaft verdienen, verteilen Handzettel an die Kunden. Ein Großteil signalisiert Zustimmung - andere suchen die Diskussion mit den Bauern.

Gegen halb elf rollen die Traktoren auf den Parkplatz am Bodenseecenter. (Foto: sap )

Der zentrale Kritikpunkt im Handzettel: „Die vier größten Lebensmittelhandelskonzerne haben einen Marktanteil von 85 Prozent. (...) Diese Macht erschwert uns faire Verhandlungen beim Verkauf unserer Produkte. Preise werden gedrückt und regionale Produzenten gegenüber globalen Konkurrenten ausgespielt.“

Spuk ist nach einer Stunde wieder vorbei

Birgit Locher, Bauernobfrau aus Oberteuringen, pickt sich ein Beispiel heraus: „Auf der einen Seite wird mehr Tierwohl gefordert und dennoch wird das Fleisch in den Läden günstig verramscht.“ Nach einer Stunde ist der Spuk am Bodenseecenter auch schon wieder vorbei. So plötzlich wie sie gekommen sind, fahren die Landwirte weiter. Nächster Stopp: Das große Einkaufszentrum in Allmannsweiler.