Der Fallenbrunnen als dauerhafter Standort für die AMS?

Ein bisschen wirkt es wie die Lösung auf dem Silbertablett: der Fallenbrunnen 18 — ein riesiges Gebäude, das schon da ist und nur noch auf Vordermann gebracht werden muss — als neuer Standort der Albert–Merglen–Schule. Keine aufwändige Suche nach einem Interimsstandort, keine nervenzerreißende Umzieherei — eigentlich doch ideal, oder?

Nur: Bis klar ist, ob sich der FAB 18 eignet, geht Zeit ins Land. Die Spießgesellen hoffen, dass am Ende dieser Zeit wirklich feststeht, welche Lösung es wird — und sich endlich mal etwas für die Schüler und das Personal der AMS in Bewegung setzt.

MCB: Ob sich das rentiert?

Der Gesundheitsdienstleister Sana soll helfen, den MCB–Klinikverbund zu sanieren. Auch der Gemeinderat setzt darin große Hoffnungen. Dass mithilfe eines externen Managers die tiefroten Zahlen des MCB künftig der Vergangenheit angehören, ist aktuell noch schwer vorstellbar.

Erst einmal muss für das Management ohnehin Geld ausgegeben werden: 750.000 Euro pro Jahr, für die nächsten vier Jahre, mindestens. Spannend wird, ob sich das am Ende wirklich rentiert.

Anregungen mitnehmen

Ob es sich rentiert hat, mit den Plänen für den Neubau eines Übergangswohnheimes für Geflüchtete in den Gestaltungsbeirat zu ziehen und sich die Pläne dort zerlegen zu lassen, mag aus Sicht des Landkreises auch fraglich sein.

Doch auch hier denken die Spießgesellen, dass das der richtige Weg ist. Wie Baubürgermeister Fabian Müller bereits sagte: Glücklich machen ist nicht Aufgabe des Gestaltungsbeirates. Aber am Ende gab es immer bessere Lösungen. Mal schauen, ob das der Landkreis auch so sieht.

Zebrastreifen auf der Friedrichstraße reichen

Für bessere oder zumindest mal gute Lösungen sind die Spießgesellen ja immer zu haben. Deshalb gefällt uns, dass die Stadt die Ampelregelung in der Friedrichstraße dann doch recht schnell in den See gekickt hat. Die Zebrastreifen reichen doch aus.

Wenn sich alle an Tempo 20 halten, sollten Fußgänger und Radler nicht übermäßig in Gefahr geraten und der Verkehr fließt. Dass das jetzt nur mal probehalber so gemacht wird, nehmen wir zur Kenntnis. Durch allzu große Hektik haben sich bis dato ja weder Planungen noch Umsetzungen rund um den Prachtboulevard in spe auszeichnet.

Mooser Weg: Es bleibt kompliziert

Einen Zahn zulegen wollte dagegen die Gemeinde Langenargen. Und zwar in Sachen Mooser Weg. Nachdem bekanntlich eine knappe Mehrheit beim Bürgerentscheid für die Bebauung der Streuobstwiese gestimmt hatte, sollte ein Büro ausgewählt werden, dass den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung entwickelt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt aber in einem anderen Fall genau dieses Verfahren ohne Umweltprüfung für unzulässig erklärt. Was das für die Langenargener Baupläne bedeutet, muss erst geklärt werden. Klar ist: Es bleibt kompliziert.