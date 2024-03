Eine Niederlage, die Hoffnung macht

„Gewonnen ist noch nichts“, sagte Jan Röling, verletzter Zuspieler der Helios Grizzlys Giesen. Seine Aussage im „Dyn“-Interview bezog sich rein auf das erste Play-off-Halbfinalspiel in der Volleyball-Bundesliga am Dienstagabend. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Team mit 2:0 (25:22, 25:22) gegen den VfB Friedrichshafen und sollte vor 2011 Zuschauern auch mit 3:2 gewinnen. Aber die Best-of-Five-Serie ist damit noch lange nicht entschieden. Oder um es mit den Worten Rölings zu sagen: „Gewonnen ist noch nichts.“

Enttäuscht sind wir. Aber es ist keine Enttäuschung wie ein Pokalaus, sondern so, als hätten wir den ersten Satz verloren. Mark Lebedew

Denn: Friedrichshafen drehte nach der Zehn-Minuten-Pause ab dem dritten Satz phasenweise auf. „Wir haben danach gezeigt, was wir für einen Charakter und Teamgeist haben“; lobte VfB-Trainer Mark Lebedew. Vor allem der kubanische Mittelblocker José Israel Masso Alvarez setzte einige Highlights und zeigte, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler dieser Serie sein kann. Der 26-Jährige ist eine echte Waffe in mehreren Elementen: im Aufschlag (drei Asse und nur fünf Fehler bei 22 Versuchen), im Block (fünf) und im Angriff (100 Prozent, acht von acht). Zwischendrin nahm er sich noch die Zeit, um mal eben kurz zu tanzen - der Mann hat einfach richtig Spaß am Titelkampf in der Bundesliga.

Und er hatte natürlich seinen maßgeblichen Anteil daran, dass der VfB die Sätze drei (25:19) und vier (25:21) gewann. Im Tiebreak behielt Giesen dann knapp mit 19:17 die Oberhand. Lebedew erklärte es auch mit den wenigen langen „kämpferischen Spiele“ in dieser Saison - es waren lediglich drei. Nichtsdestotrotz hatte der VfB allen Grund, positiv gestimmt nach Hause zu fahren. Klar: „Enttäuscht sind wir“, sagte Lebedew. „Aber es ist keine Enttäuschung wie ein Pokalaus, sondern so, als hätten wir den ersten Satz verloren.“

Der VfB spielte auf einem hohen Level. Die Häfler müssen es sich aber ankreiden, dass sie nach der 17:14-Führung im ersten Satz „ein bisschen die Konzentration verloren haben“, wusste Lebedew. Grundsätzlich betonte er aber: „Wir haben gut genug gespielt, um zu gewinnen.“

Fornals Leistung spricht für das Trainingsniveau

Mal wieder überzeugend war ein Einwechselspieler. Im ersten Viertelfinalspiel glänzte Diagonalangreifer Simon Tabermann Uhrenholt und lenkte die Partie beim 3:1 gegen die SWD Powervolleys Düren in die Richtung der Häfler. In Hildesheim war es nun Außenangreifer Jan Fornal, der für Jackson Young reinkam. Der 22-jährige Kanadier verließ Anfang des dritten Satzes nach einer Fingerverletzung das Feld und obwohl er danach weiterspielen hätte können, ließ ihn Lebedew komplett draußen. Fornal führte sich nämlich sehr gut ein. Der 29-jährige Pole stabilisierte die Annahme und agierte mit einer 69-Prozent-Quote im Angriff ziemlich effizient. „Das spricht für die allgemeine Trainingsleistung, dass er mit so wenigen Spielanteilen so reinkommen kann“, meinte Lebedew, den Fornals Leistung nicht überraschte: „Er hat die ganze Saison sehr gut trainiert, ist ehrgeizig, kämpft und arbeitet jeden Tag.“

Young hatte nach dem Spiel Schmerzen, vielleicht darf Fornal dann am Samstag beim zweiten Halbfinalspiel in der heimischen Spacetech-Arena gegen Giesen (20 Uhr, live bei Dyn) von Beginn an sein Können zeigen.