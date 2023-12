Eine innige Hinführung zur Ankunft des Göttlichen

Eine große Freude war es für den Chor der St. Johanneskirche Ailingen und seinen Chorleiter, Chordirektor ADC Erich Hörmann, nach vier Jahren Pause am ersten Adventsonntag endlich wieder ein Adventskonzert in der Pfarrkirche zu singen.

Hatte zuerst Corona Konzerte verhindert, war es dann das unsichere Kirchendach, wegen dem die Kirche im Juli 2021 ganz gesperrt wurde. Erst mit dem Einbau eines tragenden Hilfsgerüsts durfte die Kirche ab Weihnachten 2022 wieder benutzt werden. Das provisorische Gebälk steht immer noch, denn als endlich die Genehmigung der Diözese zur Sanierung kam, wäre es für die Zimmerleute viel zu heiß gewesen. Die Zimmerarbeiten seien inzwischen wieder aufgenommen worden, doch für die erhoffte Fertigstellung auf Weihnachten habe es nicht gereicht. Nun hofft Pfarrer Reinhard Hangst, dass bis Ostern die Arbeiten abgeschlossen sind und das Gerüst wieder abgebaut ist. Bis dahin sollten auch noch Spenden fließen. Pfarrer Hangst findet es erfreulich, dass schon 25.000 Euro erreicht worden sind, doch 15.000 Euro fehlen noch. Daher spendet auch der Kirchenchor den Reinerlös aus dem Adventskonzert für das Dach.

Chor und Chorleiter haben sich mit dem Gebälk arrangiert. Sopran und Tenor standen links davon, Alt und Bass rechts und der Chorleiter unter dem Gebälk und schlängelte sich für die Begleitung der Soli zur Orgel. Die Musiker - Gunhild Hell und Marina Teetz an den Violinen und Lisa Brugger und Hannah Krüger an den Oboen - saßen links, ebenso Johannes Hildebrand an der Truhenorgel. „Es war gar nicht schlimm, sondern eigentlich ganz angenehm“, sagte eine Sängerin, alle hätten sich bei der Probe über den guten Klang gefreut. Viel schlimmer war gewesen, dass nach dem Chorwochenende die meisten erkrankt waren, selbst Chorleiter Hörmann hatte Corona erwischt. Sie mussten um das Konzert bangen und hatten erst Anfang der Woche den Mut, es aufzuführen.

Am frühen Sonntagabend war nichts mehr davon zu spüren. Wie der Vorsitzende Paul Birnbaum berichtete, hatte der Chor nie aufgehört zu singen. Sie hätten mit großem Abstand geprobt und abwechselnd mit vier bis zwölf Sängern die Gottesdienste begleitet, was auch den Mut der „Solosänger“ bestärkt hatte. Keine einzige Sängerin und kein einziger Sänger seien verlorengegangen, alle seien sehr gut bei Stimme, wovon man sich am Abend überzeugen konnte.

Freudige Erwartung herrschte im Chor und bei den zahlreichen Zuhörern, die sich trotz des Schnees zur Kirche gewagt hatten. „Mache dich auf, werde Licht“ - mit dieser Motette gingen Sängerinnen und Sänger mit Kerzen durch die noch dunkle Kirche zum Chorraum und legten die Lichter am Altar ab. Wie der Vorsitzende Paul Birnbaum in seiner Begrüßung sagte, sei der Chorsatz programmatisch, denn Melodien mit Tiefgang sollten Adventsstimmung wecken und ins Herz treffen. Mit ihrer Bildersprache aus der jüdischen und christlichen Bibel sollten die Texte auf die Ankunft und Wiederkunft des Göttlichen vorbereiten.

In drei Blöcken sangen sie vom Advent als Zeit der Erwartung des Erlösers und von der Gottesmutter Maria und endeten mit innigen Abend- und Segensliedern. In gepflegtem, ausgewogenem Gesang und guter Artikulation sang der Chor a cappella. Eine Freude war es, wie Männer- und Frauenstimmen hin und her wogten und wieder zu harmonischem Miteinander zusammenkamen. Eindringlich auch das tröstliche Engelsterzett „Hebe deine Augen auf“ aus Mendelssohns Oratorium „Elias“, das der Frauenchor in inniger Pianokultur vortrug. Perlen im Konzert waren die von den Instrumentalisten begleiteten Soli der jungen Sopranistin Greta Hartleb. Sie hat ihr Gesangsstudium in Luzern begonnen und beeindruckt immer mehr mit ihrer reinen Stimme, ihrer Stärke und von Herzen kommenden Intensität.