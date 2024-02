Aktuell und für insgesamt gut eine Woche ist der Kiesweg zwischen Kluftern und Lettenhof gesperrt. Die Stadt saniert dort bis Freitag, 9. Februar, einen Teil des Wanderwegenetzes.

Dies ist nötig geworden, weil seit Jahren der an der Brunnisach heimisch gewordene Biber den Weg immer wieder unter Wasser setzt.

Lösung ist kein Schnellschuss

Mehr als zwei Jahre hat die Stadt Friedrichshafen an einer Lösung getüftelt, die verhindern soll, dass sich der beliebte Wander- und Radweg regelmäßig in eine kleine Seenlandschaft verwandelt. Die Baumaßnahme kostet die Stadt rund 50.000 Euro.

Vor zehn Jahren hat sich der Biber in der renaturierten Ausgleichsfläche angesiedelt, die für den Bau eines Zeppelin-Ankerplatzes vor 17 Jahren zwischen Kluftern und Markdorf entstanden ist.

Wasser sucht sich Weg

Er hat eine Familie gegründet, eine Biberburg gebaut und das Gebiet in ein wertvolles Biotop verwandelt. Dabei leitet der streng geschützte Nager auch, wie die Stadt es formuliert, „nicht unerhebliche Wassermengen von der Brunnisach in den Lipbach“.

Um das zu unterbinden, waren einige Maßnahmen möglich. So entstand direkt angrenzend ans Biberbiotop ein Bypass, in dem das Fließwasser zurück in die Brunnisach geleitet wird.

Damit das Wasser der Brunnisach nicht in den Lipbach fließt, ist ein Bypass mit kleinem Wall entstanden. (Foto: Sandra Philipp )

Weil auch die Wasserfläche um mindestens zehn Zentimeter abgesenkt werden soll, errichtete die beauftragte Firma aus großen Steinen einen Überlauf.

Damit der Bagger überhaupt in die nasse Wiese einfahren konnte, nutzte die beauftragte Baufirma Baggermatratzen, berichtet die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage.

Entwässerungsrinnen sollen dafür sorgen, dass der Weg künftig nicht mehr überflutet wird. (Foto: Sandra Philipp )

Auch die Minustemperaturen in den vergangenen Wochen erleichterten den die Arbeit des schweren Geräts auf der matschigen Wiese.

Parallel ließ die Stadt am Wanderweg Entwässerungsrinnen einbauen. Aktuell lässt sie den Kiesweg um gut 15 Zentimeter anheben.

Zweiter Baustein für eine gute Nachbarschaft mit dem Biber ist eine Ausweitung der Ausgleichsfläche nordwestlich des Wegs. Auf dem Grund der ehemaligen Obstplantage soll ein artenreicher Lebensraum entstehen.

Vor einem Jahr wurde deshalb die Plantage gerodet, damit die Fläche als artenreiche Wiese eingesät und ein sogenannter Himmelsteich angelegt werden kann. Dieser wird aus Niederschlägen oder dem Grundwasser gespeist und dient als Lebensraum für Amphibien und andere Tierarten.

Biotop wächst weiter

Komplettiert wird die Erweiterung des Biotops westlich der Brunnisach mit drei neu gepflanzten Bäumen, der Anlage von zwei neuen Feldhecken sowie der Erweiterung des Auwalds im nordöstlichen Bereich.

Die Erweiterung des Biotops gilt als Ökokonto-Maßnahme, ist also ein vorgezogener Ausgleich für künftige Flächenversiegelungen.