Einbruchsversuch in Schrebergarten, Zeugen gesucht

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat zwischen Freitagmittag und Dienstagvormittag versucht, sich Zutritt zu einer Hütte in einem Schrebergarten in der Magnusstraße/Zeppelinstraße in Friedrichshafen zu verschaffen.