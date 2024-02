Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag und Montag in die Gockelwerkstatt, dem Vereinsheim des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, eingebrochen.

Den Weg nahmen sie über ein Kellerfenster, dem einzigen, das im Inneren nicht durch einen Schrank verstellt ist, wie der Vizepräsident des Vereins, Thomas Arnold, erzählt.

Im Keller wurden alle Schränke des FGZ aufgebrochen. (Foto: Ralf Schäfer )

In den „Räumlichkeiten eines Narrenvereins im Industrieweg waren die Täter offenbar auf der Suche nach Bargeld“, schreibt dazu die Polizei.

Die hat sich mit der Spurensicherung viel Zeit genommen, um alle Einbruchsspuren zu dokumentieren und Fingerabdrücke zu nehmen. Davon sind in den Räumlichkeiten und den aufgebrochenen Türen eine Menge vorhanden, wohl auch nicht allein von den Tätern.

Sie suchten nur nach Geld

Die Täter gelangten zunächst in den Kellerraum des Fanfarenzugs Graf-Zeppelin (FGZ). Dort brachen sie alle Schränke auf, entwendeten aber nichts. Weder Instrumente, noch Häser oder Masken, auch die im Keller verstaute Technik, Lautsprecher und Verstärker, ließen die Täter stehen. Sie brachen auch im Keller nur den FGZ-Bereich auf, die Kellerräume der Maskengruppen blieben unangetastet.

Die Spurensicherung stellte viele Fingerabdrücke sicher. (Foto: Ralf Schäfer )

Den Tresor aus diesem Schrank nahmen die Täter komplett mit. (Foto: Ralf Schäfer )

Der Dartautomat wurde ebenfalls aufgebrochen. (Foto: Ralf Schäfer )

Ins Erdgeschoss gelangten die Unbekannten dann offenbar mit schweren Brecheisen durch eine Feuerschutztüre, die allerdings gar nicht verschlossen war. Von dort brachen sie in den Gruppenraum des FGZ ein. Hier machten sie sich am Schrank zu schaffen, in dem ein Tresor eingebaut war.

Den rissen sie aus Schrank und Wandhalterung und nahmen ihn komplett mit. In dem Gruppenraum steht auch ein Dartautomat, den sie aufbrachen. Wie Thomas Arnold meint, an der richtigen Stelle und nicht am Schloss der Fronttüre, um an das Bargeld im Automaten zu kommen. „Die scheinen sich mit solchen Geräten ausgekannt zu haben“, sagt er.

Auch die Bürgergarde wurde heimgesucht

Auch im Raum der Bürgergarde machten sie sich an den Schränken zu schaffen, nahmen aber nichts mit, da es dort wohl auch kein Bargeld gab. Keines Blickes gewürdigt wurden die anderen Räumlichkeiten des erst vor kurzem sanierten und mit komplett neuer Saaltechnik ausgestatteten Vereinsheimes.

Aus diesem Grund gehe die Polizei auch von Beschaffungskriminalität aus, bei der es den Tätern nur um Bargeld gehe, sagt Thomas Arnold. Merkwürdig findet es Arnold, dass nur FGZ- und Bürgergarde-Räume durchsucht worden seien. „Die Bürgergarde hat zurzeit die Bedienung im Haus übernommen. Vielleicht vermuteten die Täter deswegen Bargeld in deren Räumen“, sagt er.

Durch diese Türe verließen die Einbrecher den Ort des Geschehens. Auf dem Blech die Fingerabdrücke, wie sie von der Polizei sichergestellt wurden. (Foto: Ralf Schäfer )

Nähere Ermittlungsdetails werden derzeit von der Polizei noch nicht bekannt gegeben. Die Beamten aus Friedrichshafen haben die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Personen, die vor allem zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.