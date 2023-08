Friedrichshafen

Einbrecher stiehlt Schmuck und Auto

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Einbrecher ist am Donnerstag zwischen 12 und 21. 15 Uhr über ein Fenster in ein Haus in der Hans–Böckler–Straße eingestiegen.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 11:58 Von: sz