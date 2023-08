Friedrichshafen

Einbrecher steigt in Apotheke ein

Friedrichshafen

Ein Dieb ist in der Nacht zum Dienstag in eine Apotheke in der Länderöschstraße in Friedrichshafen eingebrochen. Der Täter gelangte laut Polizei auf noch unbekannte Weise in das Gebäude und durchsuchte mehrere Kassen und Schubladen.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 14:08 Von: sz