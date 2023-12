Einbrecher steigen in Pizzeria ein

Friedrichshafen

Einbrecher steigen in Pizzeria ein

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben sich am Dienstag kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Pizzeria in der Ailinger Straße verschafft. Die Einbrecher hebelten laut Polizeibericht ein Toilettenfenster auf und machten sich im Inneren des Restaurants an einem Tresor zu schaffen.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 16:16 Von: sz