Friedrichshafen

Einbrecher flüchtet mit Wertsachen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Dieb ist am Sonntag gegen 4. 30 Uhr in eine Wohnung in der Charlottenstraße eingedrungen und hat Elektronikgeräte und Wertsachen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 15:15 Von: sz