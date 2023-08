Auf die Masche dreister Diebe ist ein Senior am Sonntagmittag in Stetten hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, klingelten zwei Männer gegen 12.45 Uhr an seiner Haustüre im Braitenweg und verwickelten ihn in ein Gespräch.

Neben dem vorgespielten Interesse an einer Wegbeschreibung, bat einer der beiden Unbekannten nach einem Glas Wasser, woraufhin der hilfsbereite Senior die Haustüre anlehnte und kurzzeitig in die Küche lief.

Polizei sucht nach Zeugen

Den kurzen unbeobachteten Moment nutzten die Diebe aus, stahlen einen Ledergeldbeutel von der Kommode im Eingangsbereich und suchten im Anschluss das Weite, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 07551/8040 zu melden.

Die beiden Diebe werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und stämmig gebaut beschrieben. Einer hatte demnach etwa 5 Zentimeter lange lockige dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und sprach gebrochenes Deutsch. Sein Komplize hatte kurze hellbraune Haare und trug beigefarbene Kleidung.