Einblick in die regionale Wissensquelle

Bibliothekarin Ulrike Siegmund stellt am Montag, 15. April, um 18 Uhr die Bodenseebibliothek mit ihren vielfältigen Angeboten vor. Der 60-minütige Vortrag findet in der Bodenseebibliothek in der Katharinenstraße 55 statt.

Die Bodenseebibliothek blickt in diesem Jahr auf eine 155-jährige Geschichte zurück. Ihre Anfänge sind eng mit dem 1868/69 gegründeten Bodenseegeschichtsverein verbunden. Heute beherbergt die Bodenseebibliothek etwa 43.000 Bände zu allen Themen der Bodenseeregion, darunter auch Werke, die bis zu 600 Jahren alt sind.

Nach einem Überblick über die bewegte Geschichte der Bodenseebibliothek erfahren die Teilnehmenden vor Ort, welche Wissensschätze es hinter den Buchdeckeln zu entdecken gibt. So sind Schriften über Friedrichshafen und seine Vereine zu finden wie auch über die Luft- und Schifffahrt. In unterschiedlichsten Facetten sind die Regionalwissenschaften rund um den Bodensee vertreten: von Arbon bis Zizenhausen, von Archäologie bis Zoologie oder vom Ausstellungskatalog bis zur Zukunftsvision.

Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden, wie man regionales Wissen jenseits von Google in strukturierten Datenbanken in der Bodenseebibliothek finden kann. Gerne können persönliche Fragen über Themen aus der Bodenseeregion gestellt werden, die dann als praktische Recherchebeispiele dienen.

Anmeldung