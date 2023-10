Einblick in die Dschungel der Erde

Das WunderWelten-Festival findet wieder vom 3. bis 5. November in Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus statt. Die Veranstaltung zeigt die Vielseitigkeit der Erde und bietet den Besuchern einzigartige Erlebnisse in besonderer Atmosphäre. Neben Fotomesse, Ausstellungen und Fotokursen stehen 17 Live-Reportagen auf Großleinwand im Mittelpunkt des dreitägigen Festivals.

Am Samstag, 4. November, darf man sich auf die Multivisionsshow von Roland Hilgartner freuen, in der er einen „mitnimmt“ auf die spektakulärsten seiner Expeditionen in die tropischen Wälder der Erde. Hilgartner ist Biologe und Primatologe und als Parkleiter des Affenbergs tätig. Als Fotograf veröffentlicht er seine Fotos unter anderem bei National Geographic und der BBC und vor Kurzem ist sein Bildband „Das Geheimnis der Tränentrinker“ erschienen.

Die Quelle für seine Fotografien und Berichte sind seine Expeditionen. Er bereist seit vielen Jahren die entlegensten Gegenden der Erde. In Summe hat er über 1900 Tage, also mehr als fünf Jahre, in den Dschungeln dieser Welt verbracht und dabei Tierarten und deren Verhaltensweisen fotografiert, die bislang noch niemand oder nur wenige Menschen zu sehen bekamen. Dabei legt er großen Wert darauf zu zeigen, wie vergänglich diese Lebensräume sind und wie wichtig es ist, sie zu schützen und sich dieser Verantwortung stets bewusst zu sein.

Seine Live-Reportage ist sozusagen ein „Best of“: Neben seinen eindrucksvollen Aufnahmen und einzigartigen Einblicken darf man sich auf die Kombination von fundiertem Fachwissen mit unerwarteten Aufnahmen und unterhaltsamen Schilderungen seiner Erlebnisse freuen.

