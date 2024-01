Ein wirklich teures Bussi

Kunstexperten schätzen den Wert des Ölgemäldes „Der Kuss“ von Gustav Klimt auf über 135 Millionen Euro. Das Kulturhaus Caserne lüftet in der Reihe „Exhibition on Screen - Große Kunst auf großer Leinwand“ die Geheimnisse um das Bild, und zwar am Freitag, 12. Januar, und Sonntag, 14. Januar, jeweils um 19 Uhr im Casino (Einlass ab 18.30 Uhr).

Der Kuss von Gustav Klimt ist eines der bekanntesten und am häufigsten reproduzierten Bilder der Welt. Vermutlich hängt kein Gemälde in Posterform häufiger an den Wänden von Studentenwohnheimen - von Peking bis Boston.

Mit seinem geheimnisvollen Zauber, seiner Sinnlichkeit und seinen schillernden Farben hat das um 1908 in Wien gemalte Bild eines unbekannten, sich umarmenden Paares die Betrachter seit seiner Entstehung in seinen Bann gezogen. Aber was genau steckt hinter der Anziehungskraft dieses Gemäldes - und wer war der Künstler, der es geschaffen hat?

Eine eingehende Analyse des Kunstwerks, die sich mit allen Details - von echtem Gold, dekorativen Mustern und Symbolismus bis hin zu knisternder Erotik - befasst, führt in das faszinierende Wien der Jahrhundertwende, in den Kampf einer neuen Welt mit der alten Ordnung. Der kraftvolle, packende und leidenschaftliche neue Film des Regisseurs Ali Ray, der auch für die Filme „Frida Kahlo“ und „Mary Cassat“ verantwortlich zeichnete, eröffnet Kinobesuchern die Welt hinter dem Gemälde, das turbulente Leben und die vielen außergewöhnlichen Inspirationen seines Schöpfers.

