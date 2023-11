Ein Verbrechen lässt sich immer finden, heißt es in der Vorankündigung der Theatergruppe „Gemischtwarenladen“. Die Gruppe spürt nach, ob das wirklich so ist, und findet ungewöhnliche, zum Nachdenken anregende und kuriose Antworten, heißt es in der Pressemitteilung Premiere ist am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Bodenseeschule St. Martin.

„Was für eine Aussage zum Thema Schuld, zu finden in Dürrenmatts ,Die Panne’“, so das Theater in seiner Anmkündigung weiter. Alfredo Traps, einfacher Vertreter in Sachen Textilien, wird auf Grund einer Autopanne mehr oder weniger unfreiwillig Gast im Hause der pensionierten Richterin Wucht. Aus Höflichkeit sagt er zu, als er zu einem gemütlichen Freundesabend mit der Gastgeberin und ihren drei Freunden eingeladen wird. Die anfängliche Vermutung Trapens, der eigentlich lieber im Dorf nach einem flüchtigen Abenteuer suchen würde, es könne langweilig werden, bestätigt sich nicht, denn die vier sind alle ehemaligen Juristen und versüßen sich den Lebensabend mit regelmäßigen Festmahlen, bei denen sie ihre alten Berufe aufleben lassen und ein Gerichtsspiel veranstalten.

Dürrenmatts Erzählung „Die Panne“, in den Fünfzigerjahren erschienen, gibt Einblick und Erkenntnisse in die Welt der Justiz, heißt es in der Ankündigung. Bei gutem Wein und Völlerei schmücken sich die Protagonisten mit Phrasen von Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, um ihren Leben und dem ihrer Gäste, Glanz und Außergewöhnlichkeit zu verleihen.

Friedrich Dürrenmatt gelingt es in „Die Panne“ nicht nur, seine Protagonisten psychologisch zu sezieren, sondern stellt die Frage nach der Bedeutung von Recht und dem, wozu Recht eigentlich dient.

Die spritzige, kuriose Inszenierung der Theatergruppe Gemischtwarenladen unter der Regie von Dagmar Mader ist zu sehen: in der Bodenseeschule St. Martin bei der Premiere: Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 18. November, ebenfalls um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr. Karten können telefonisch vorbestellt werden unter der Nummer 07541/583078 (Anrufbeantworter)