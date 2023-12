Wer Veganer ist, muss sich häufig mit einer geringen Auswahl zufriedengeben - also etwa mit Pommes oder Nudeln mit Tomatensoße. Wer dann noch keinen Alkohol trinkt, gilt sowieso als „Spaßbremse“ und bekommt im besten Fall eine Apfelschorle serviert. Ob das auch bei der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen der Fall ist? Ich will es herausfinden.

Mein Magen knurrt. Ich esse meist vegan, also keine tierischen Produkte. Hin und wieder mache ich eine Ausnahme und ernähre mich vegetarisch. Heute bin ich auf der Suche nach etwas Neuem - und finde es bei Angelina Geissler.

Sie kommt aus einer Schaustellerfamilie, die seit Generationen bei Festen Essen verkauft. Zum ersten Mal ist sie zusammen mit ihrem Mann bei der Bodensee-Weihnacht mit einem veganen Stand vertreten. Es gibt Spiralkartoffeln, gebackenen Blumenkohl und eine Champignonpfanne.

Teig nur mit Wasser und Mehl

Ich probiere gleich alles. Dass Frittiertes nicht besonders gesund ist, weiß ich natürlich. Trotzdem steigt meine Vorfreude, als Abdul Doumani, Mitarbeiter von Angelina Geissler, die aufgespießte Kartoffelspirale in das Sonnenblumenöl taucht und das Öl anfängt zu sprudeln. Die Kartoffeln sind exzellent, ebenso wie die selbstgemachte Knoblauchsoße. Ups, da habe ich nicht aufgepasst. Die Soße ist nicht vegan.

Die Champignons sind auch lecker und mit Petersilie gewürzt. Der Blumenkohl ist erst einmal vor allem sehr heiß. „Der muss heiß sein“, sagt Abdul Doumani - er soll die Gäste wärmen.

Der Teig, in dem der Blumenkohl gebacken wird, bestehe nur aus Wasser und Mehl, sagt Angelina Geissler. Milch ist nicht drin. Sie erklärt, dass die drei Gerichte separat voneinander zubereitet werden. Wer also auf das Gluten im Mehl allergisch reagiert, könne sicher sein, dass es bei den Champignons und den Spiralkartoffeln nicht drin ist.

Punsch mit und ohne Schuss

Ich habe Durst, und zwar auf etwas ohne Alkohol. An fast allen Ständen gibt es bei den heißen Getränken lediglich eine Möglichkeit: Kinderpunsch. Langweilig! Und dann auch noch mit tonnenweise Zucker. „Das mögen die Kinder“, verrät mir ein Standbetreiber.

Für Alkoholliebhaber gibt es hingegen eine schier nicht enden wollende Auswahl: Glühwein, Glühmost, Bratapfelwein, Holunderwein, Kirschwein, heiße Orange - bei letzterer hatte ich noch gehofft, dass es sich um ein alkoholfreies Getränk handelt.

Hat sein Glück gefunden: Unser Autor freut sich auf die Schokobanane. Zubereitet wurde sie von Stefanie John und Janis Thiel. (Foto: Ralf Schäfer )

Mich zieht es an den Stand von Moritz Gollmer, die „Holzbar“. Er hat Apfel-Zimt-Punsch und Weihnachtspunsch im Angebot, beides alkoholfrei. Ich probiere den Apfel-Zimt-Punsch und merke sofort die angenehme Süße, lediglich vom Apfel und der Gewürzmischung.

Die Äpfel kommen aus Meersburg und werden Hagnau gepresst, sagt Moritz Gollmer - und zwar im Apfelweg. Den Tee für den Punsch füllt er selbst ab. Wer möchte, kann einen extra Schuss Rum bestellen. Der „haushohe“ Bestseller bei seinem Stand sei aber der Apfel-Zimt-Punsch - und zwar ohne Alkohol.

Schokolade macht glücklich

Jetzt ist es Zeit für den Nachtisch. Beim Dessert ist es natürlich nicht schwer, etwas Vegetarisches zu finden, aber gibt es bei der Bodensee-Weihnacht auch Süßes ohne Milch und Eier? Die kurze Antwort: Ja, das gibt es, und zwar beim Stand „Sauter Schokofrüchte“ aus Ravensburg, den Stefanie John zusammen mit ihrem Mann betreibt. Die Firma ist aktuell auch mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Mailänder Dom vertreten, wie ich erfahre.

Ich habe etwas zum Trinken gefunden: Moritz Gollmer hat Apfel-Zimt-Punsch und Weihnachtspunsch im Angebot, beides alkoholfrei. (Foto: Ralf Schäfer )

Wer die Zartbitter-Umhüllung für Banane, Erdbeeren und so weiter wählt, bekommt einen veganen Nachtisch serviert - zumindest fast, denn der äußere Dekor der Schokolade enthält Milch. Auf Nachfrage bereitet Stefanie John den kompletten Spieß aber auch ausschließlich mit (veganer) Zartbitterschokolade zu. Das dauert ein paar Minuten. Meine Schokobanane ist fein. Durch die Glückshormone im Kakao fühle ich mich super.

Große Auwahl

Es ist noch Platz für einen zweiten Nachtisch. Ich verspeise eine klassische Waffel mit Zimt und Zucker beim Stand von vier Häfler Kolpingsfamilien, die seit 15 Jahren auf der Bodensee-Weihnacht vertreten sind. Weder vegan noch glutenfrei oder ohne Zucker, aber lecker. Der Erlös kommt verschiedenen sozialen Zwecken zugute.

Nun bin ich satt, und zwar restlos. Und bereit dazu, ein Fazit zu ziehen: Wer keine tierischen Produkte isst, wird bei der Bodensee-Weihnacht definitiv fündig.

Mit der Premiere für den veganen Stand mit Blumenkohl, Champignons und Spiralkartoffeln ist das seit diesem Jahr viel leichter geworden. Wer nüchtern bleiben will, probiert den Apfel-Zimt-Punsch an der „Holzbar“. Und wer Fleisch essen und mit Glühwein anstoßen möchte, hat sowieso eine große Auswahl.