Ein unbeschreibliches Erlebnis in Thailand

Für die deutsche Nationalmannschaft an den Start gehen zu dürfen, ist für viele Leistungssportler ein Traum. Dieser ist, dank viel Trainings in der Kanuabteilung des VfB Friedrichshafen, für die drei Drachenboot–Sportler Leon Hammes, Mike Hauser und Tobias Graf in Erfüllung gegangen. Zwischen dem 7. und 13. August nahmen sie an der 16. Drachenboot–Weltmeisterschaft in Pattaya (Thailand) teil.

Leon Hammes startete bei seiner ersten Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft gleich für zwei Boote, dem Männer– und dem Mixed–Team in der Premierklasse der 18– bis 40–Jährigen. Somit konnte er sein Können gleich zweimal über die Renndistanzen von 2000, 500 und 200 Meter unter Beweis stellen. Im Männer–Boot wurde er von seinem Teamkollegen Mike Hauser unterstützt. Die beiden starteten mit den anderen Paddlern aus ganz Deutschland im Kleinboot, welches aus zehn Paddlern, einem Steuermann und einer Trommlerin besteht.

Bronzemedaille für das deutsche Mixed–Team

An den ersten Renntagen ging es gleich auf die 2000–Meter–Distanz, welche als Verfolgungsrennen ausgetragen wird. Dabei starten die Teams mehrere Sekunden versetzt und fahren so hintereinander auf die Strecke ein. Mit einem Abstand von nur 0,6 Sekunden zu der chinesischen Mannschaft holten sich sich das deutsche Mixed–Team verdient die Bronzemedaille.

Ebenso ging es für Tobias Graf am ersten Tag im Kleinboot mit den Senioren A in die 2000–Meter–Rennen. Auch hier konnte ein sehr erfolgreiches Rennen gefahren werden, welches zunächst mit dem dritten Platz belohnt wurde. Allerdings wurden die Deutschen durch eine sehr umstrittene Zeitstrafe von zehn Sekunden dann auf den siebten Platz katapultiert.

Bei den Rennen über die Distanz von 200 und 500 Metern mussten jeweils Vorlauf, Zwischenlauf und das Finale gefahren werden. Beide Boote des Premierteams und auch der Senioren A erzielten gute Platzierungen in den Endläufen und setzten sich dabei gegen manch harte Konkurrenz durch.

Bei so viel Training braucht jede gute Mannschaft auch Supporter, welche das Geschehen rund um den Wettkampf organisieren und schauen, dass es allen Sportlern gut geht. Diese Aufgabe haben Selina Kessler, ebenfalls aus dem VfB–Abteilung Kanu und Oliver Karpf übernommen und damit sichergestellt, dass sich die Sportler nur auf die Wettkämpfe konzentrieren konnten.

Für die Sportler aus Friedrichshafen war es eine neue Erfahrung, bei einer Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft dabei zu sein. Die Dimensionen dieser Regatta kannten sie von europäischer Veranstaltung nicht, ebenso hatten sie mit den klimatischen Bedingungen von Temperaturen um 35 Grad und einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Am Ende war es aber für alle Häfler ein unbeschreibliches Erlebnis, welches noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Häfler starten bei der Club–Crew–EM

Anfang September startet die Club–Crew–Europameisterschaft in Ravenna in Italien. Mit dabei sind Leon Hammes, Mike Hauser und Tobias Graf. Diesmal allerdings mit weiteren Teamkameraden aus Friedrichshafen und der Renngemeinschaft der Neckardrachen in Heilbronn.