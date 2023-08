Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt

Bezaubernde und mitreißende Geschichten, erzählt ganz ohne Worte, jedoch mit vollem Körpereinsatz: De Artisten und Schauspieler von „Moving Shadows“ verstehen es gekonnt, in ihren Shows wunderbar phantasievolle Figuren zu kreieren, allein aus dem Schatten menschlicher Körper. Atmosphärisches Licht und ein packender Soundtrack tun das Übrige, um ein rauschendes Fest der Sinne zu inszenieren. Am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr gastiert das international preisgekrönte Kölner Ensemble „Die Mobilés“ im Graf–Zeppelin–Haus in Friedrichshafen.

Nach ihrem Sieg beim französischen Supertalent haben die Mobilés mit ihren „Moving Shadows“ das Publikum weltweit begeistert. Jetzt ist die Zeit reif für neue Abenteuer aus der Schattenwelt — es geht in die Weihnachtswelt, voller Wunder und Träume! Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf die neue Weihnachtsshow freuen, die verzaubert, begeistert und berührt. Das neue Programm hat die Poesie der Weihnacht eingefangen und legt sie den Zuschauerinnen und Zuschauer unter den Weihnachtsbaum.

Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Die Moving Shadows kreieren mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit einen poesievollen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wirbeln ins Licht und verschwinden wieder in der Tiefe des Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, vor der Leinwand verzaubern die Schatten ihr Publikum.

Beim weltgrößten Comedy–Festival „Juste pour rire“ in Montreal begeisterten sie mit Moving Shadows nicht nur das Live–Publikum und die TV–Zuschauer, sondern auch die Jury. Die Mobilés gewannen gleich zwei von insgesamt sechs Preisen, den „Kreativitätspreis“ und den Publikumspreis „Sieger der Herzen“. Das ist im Laufe der 30–jährigen Festival–Geschichte noch keiner anderen Gruppe gelungen.

Tickets zum Preis von 34 bis 49 Euro gibt es im Vorverkauf bei Schwäbische Tickets unter 0751/29 555 777, auf reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.