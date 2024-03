Mit dem Violinist Ray Chen und dem Pianisten Julien Quentin erwartet die Gäste im Graf-Zeppelin-Haus am Samstag, 9. März, ein musikalischer Abend ganz im Sinne der Klassik. Mit Stücken von Guiseppe Tartini, Ludwig van Beethofen oder Johann Sebastian Bach treten die beiden Musiker auf die Bühne.

Der in Taiwan geborene und in Australien aufgewachsene Violinist ist mittlerweile weltberühmt. Seinen Durchbruch hatte Ray Chen im Jahr 2008, als er beim Yehudi Menuhin-Wettbewerb und ein Jahr darauf beim Queen Elisabeth-Wettbewerb jeweils den ersten Preis gewann und damit internationale Aufmerksamkeit erlangen konnte. Seitdem tritt Chen mit renommierten Orchestern und bei unterschiedlichen Medienevents auf. Dazu zählt auch die Nobelpreisverleihung in Stockholm.

In Friedrichshafen wird er von Julien Quentin am Klavier begleitet. Der französische Pianist hat sich als vielseitiger und gefühlvoller Musiker etabliert, der für seine Reife und Gelassenheit gerühmt wird. Seine musikalische Tiefe und Klarheit des Klangs machen ihn zu einem gefragten Künstler - sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker rund um den Globus.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr.