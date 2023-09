Ein Lehrerleben als virtuelle Ausstellung

Zusammen mit dem Freundeskreis Schulmuseum und der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat das Schulmuseum eine neue virtuelle Ausstellung entwickelt, die sich dem Leben und Wirken des Oberlehrers Albert Blum widmet. Sie ist ab sofort online und kostenfrei auf der Webseite des Museums abrufbar.

Die Schulgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ein Spiegelbild der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Zeit: Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Regime, Nachkriegszeit. Radikale Veränderungen bestimmen auch die Lebensgeschichte des Oberlehrers Albert Blum, der unter anderem an der Schule in Berg unterrichtet hat. Das Besondere an ihm: Er hat seine Karriere als Lehrer akribisch festgehalten und zahlreiche Zeitdokumente gesammelt. Diesen gesamten Lehrernachlass übergab er nach seiner Pensionierung der „Arbeitsstelle für Schulgeschichte“ der Pädagogischen Hochschule Weingarten, wo ergänzend Interviews über sein Leben aufgezeichnet wurden. Zusammen ergeben die Dokumente eine historisch wertvolle Sammlung.

Diese Sammlung wurde in den vergangenen Monaten von Karin Oelfke, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Schulmuseums, gemeinsam mit Martin Kohler, dem Vorsitzenden des Freundeskreis Schulmuseum, und der Arbeitsstelle für Schulgeschichte multimedial aufbereitet. Die neue virtuelle Ausstellung „Albert Blum ‐ ein Lehrerleben“ kann ab sofort auf der Website des Schulmuseums besucht werden ‐ kostenfrei und ohne Anmeldung. Die Ausstellung bietet interessante Einblicke in die damalige Gesellschaft und steht exemplarisch für ein typisches Lehrerleben im 20. Jahrhundert.

Aber: Ein Lehrer kann nicht sein ohne Schülerinnen und Schülern. Und so kommen in mehreren Zeitzeugeninterviews auch diejenigen zu Wort, die von Albert Blum unterrichtet wurden. Sie waren einem Aufruf gefolgt, den das Museumsteam in der Region gestartet hatte. Diese Erinnerungen wurden zu einem Video zusammengeschnitten, das in die virtuelle Ausstellung eingebettet ist. Überhaupt ist diese Ausstellung multimedial aufgebaut und lässt die Memoiren Albert Blums durch eine bekannte Vorleserstimme noch eindrücklicher wirken.

www.schulmuseum.friedrichshafen.de