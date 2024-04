Das Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) hat zum Konzert eingeladen. Mit schmissigem Bigband Sounds, Chorgesang und Streichermusik waren gut 200 Schüler an der Gestaltung beteiligt, die ein „Konzert nicht nur zum Advent“ boten. Die Schüler und Lehrer haben dem Motto entsprechend, zwei abwechslungsreiche Abende gestaltet.

Mit Mittel- und Oberstufenchor, dem Unterstufenchor, dem Streicherensemble, der Bigband des KMG und Solisten war es ein musikalisch abwechslungsreiches Programm für das Publikum. Den Auftakt machte der Mittel- und Oberstufenchor im Choral mit „Flashlight“, gefolgt von einem Solo von Jasmin Trautmann mit „Hello“ von der britischen Sängerin Adele. „Leider bin ich etwas krank und heiser“, sagte die Schülerin, was aber ihrer tollen Darbietung nicht anzumerken war.

Elodie Koczwara und Dana G. wagten sich an die Soloparts von Ed Sheerans „I see fire“. Überhaupt hat das KMG einige Solisten zu bieten. Auch die Unterstufenschüler des Chores standen den Älteren in Gesangsicherheit nicht nach. Insbesondere über das Stimmvolumen, der eher zierlichen Greta Hartleb konnte man nur staunen. Ebenso bei Moritz Götz, der am Klavier mit leichten Fingern ein dynamisches Spiel bot, dem man sich nicht entziehen konnte. „Beruflich möchte ich das aber nicht machen“, sagt der 17-jährige Oberstufenschüler. Das Klavierspielen soll sein Hobby bleiben, mit dem er vor zwölf Jahren begonnen hat.

„Game of Thrones“

Auch Violinistin Viktoria Kircher aus der Jahrgangsstufe elf hat zwölf Jahre zuvor mit dem Geigenspiel angefangen. Sie ist sowohl Mitglied des Streicherensembles des KMG, die mit ihren Arrangements von der Titelmelodie der Serie „Games of thrones“, Enyas „May it be“ als auch mit „Star of Bethlehem“ ruhige und getragene Musik spielten, war aber auch als Solistin begleitet von Lehrer Peter Haas am Klavier am Konzertabend vertreten.

Die beiden boten einen Mix an Weihnachtsliedern, bei denen die Schüler hinterher raten sollten, um welche Stücke es sich handelte. Peter Haas ist auch Leiter der Schüler Bigband, die schmissige Arrangements im Brassound zum Besten gaben.

Mit satten Posaunen- und Tubatönen, Schlagzeugsoli, knackigen Trompeten- und Saxofoneinsätzen sorgten sie für fetzige musikalischen Beiträge. Dennoch kam auch die besinnliche Seite nicht zu kurz. Traditionelle Arrangements der Chöre und der gemeinsame Abschluss zusammen mit dem Publikum mit „Macht hoch die Tür“ entließen den Besucher in die Vorweihnachtszeit. Im Fazit bleibt ein tolles, abwechslungsreiches Konzert in Erinnerung, am dem Schüler und die beteiligten Lehrer außerordentliches geleistet haben.