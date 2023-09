Er ist neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Manzell

In einem von Posaunenchor und Orgel umrahmten Festgottesdienst ist am Sonntagmorgen in der Manzeller Kirche Andreas Taut in sein neues Amt als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Manzell eingesetzt worden.

Ein Jahr hat die Vakatur nach dem Abschied von Pfarrerin Gertrud Hornung gedauert — eine Zeit, die dank des Einsatzes von Pfarrer Martin Rose und vielen Helfern aus der Gemeinde gut bewältigt worden sei, wie Dekan Martin Hauff in seiner Begrüßung sagte.

Doch jetzt ist die Gemeinde froh und dankbar, im 58–jährigen Pfarrer Taut, dem einzigen Bewerber für die Stelle, einen „gestandenen Kirchenmann“ als Nachfolger gefunden zu haben.

Holzmaden lässt seinen Pfarrer nur ungern ziehen

22 Jahre lang war Taut zuvor Pfarrer in Holzmaden, und die dortige Kirchengemeinderätin Sina Liebrich ließ deutlich erkennen, wie ungern man ihn ziehen ließ. Dabei verbindet ihn schon viel mit dem Bodensee: In der Helmsdorfer Bucht habe er achtjährig schwimmen gelernt, 22 Jahre sei er mit seinen Konfirmanden nach Fischbach in die Konfi–Freizeit gefahren.

In einem Pfarrhaus aufgewachsen, sei auch einer seiner zwei Brüder Pfarrer geworden. Vor 30 Jahren habe er seine Frau Julia geheiratet. Vier ihrer fünf Kinder waren zur Investitur gekommen und standen mit dem Vater am Altar, der fünfte sei im Stau stecken geblieben. Nach dem Vikariat in Baienfurt sei Taut in der Schlosskirche Friedrichshafen ordiniert worden.

Eine Bitte an die Gemeindemitglieder

Dekan Hauff war mit ihm zusammen im Evangelischen Stift in Tübingen und wusste zu berichten, dass die biblischen Sprachen Pfarrer Taut ein Anliegen sind und dass er selbst noch ein griechisches Neues Testament auf seinem Schreibtisch habe, dessen ersten Entwurf Taut damals korrigiert habe.

Das Lesen der biblischen Texte in der Originalsprache zwinge zum langsamen Lesen, das oft überraschende Entdeckungen machen lasse. Wichtig sei, Entdeckungen in der Bibel wie im Buch des Lebens zu machen, daher bat der Dekan die Gemeindemitglieder: „Lassen Sie Ihrem Pfarrer Zeit“ — Zeit für das Wichtigste, Zeit, um weiterhin gerne Pfarrer zu sein.

Im Halbkreis standen die Kirchengemeinderäte um Dekan Hauff und Pfarrer Taut, als dieser in sein neues Amt eingeführt wurde und die Formel der Amtsverpflichtung bejahte. Nach der Investitur übernahm Taut den Gottesdienst, predigte, ausgehend von der Heilung der zehn Aussätzigen und Jesu Wort „dein Glaube hat dir geholfen“, über die praktizierte Dankbarkeit, über die Verpflichtung des Christen, Gott die Ehre zu geben.

Auch in der Schule gibt’s Grund zur Freude

Michael Benner, Pfarrer der benachbarten katholischen Kirchengemeinde, freute sich auf eine lebendige Ökumene. Zusammen mit der Gemeinde stimmte er das Taizé-Lied „Lobe den Herrn, meine Seele“ an und schenkte Pfarrer Taut ein Kunstglasfenster mit dem Andreaskreuz. Bürgermeister Dieter Stauber versprach im Namen der Stadt ein gutes Verhältnis zur Kirche: „Kirchen sind nach wie vor elementar in der Stadt.“

Ihrer Freude über die Wiederbesetzung der Pfarrei gab auch Christina Waggershauser, Rektorin der Grundschule Fischbach, Ausdruck, zumal die Pfarrersfrau ab Montag dort die dritte Klasse unterrichten und auch Pfarrer Taut vier Wochenstunden Religionsunterricht geben wird. Mit herzlichen Worten dankte der so gut aufgenommene Pfarrer allen Beteiligten.