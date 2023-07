Friedrichshafen

Ein Defibrillator für die Kitzenwiese

Friedrichshafen

Eberhard Utz (Vorsitzender des Leitungsteams Bürgerforum FN Ost), Manfred Wenzel, Manfred Fischer, Walter Raithel (zweiter Vorsitzender des Leitungsteams Bürgerforum FN Ost), Roland Kaczmarek und Oberbürgermeister Andreas Brand (von links) bei der Übergabe. (Foto: Stadtverwaltung )

Gut sichtbar und öffentlich zugänglich hängt der neue Defibrillator an der Außenwand der Nestle–Apotheke Linden in der Länderöschstraße 30. Der Defibrillator kann 24 Stunden am Tag eingesetzt werden.

Veröffentlicht: 24.07.2023