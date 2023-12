Friedrichshafen

Ein Christbaum schaukelt friedlich im stürmischen Wasser

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Gute Wünsche für das Jahr 2024 hängen an diesem Christbaum und er schaukelt friedlich im stürmischen Wasser. (Foto: Tannenhag-Schule )

Am letzten Schultag vor den Ferien haben die Schülerinnen und Schüler der Tannenhag-Schule in Fischbach wieder einen Christbaum (Foto: Tannenhag-Schule) „ins Wasser gesetzt“. Gute Wünsche für das Jahr 2024 hängen an diesem Baum und er schaukelt friedlich im stürmischen Wasser.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 16:12 Von: sz