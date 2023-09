Friedrichshafen

Ein Blick hinter die Kulissen von GZH und Villa Wagner

Friedrichshafen

Das Graf-Zeppelin-Haus ist das jüngste Denkmal der Stadt. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Am Sonntag, 10. September, öffnen am Tag des offenen Denkmals, der unter dem Motto „Talent Monument“ steht, das Graf–Zeppelin–Haus, die Villa Wagner und die Mühle in Ittenhausen für Besucherinnen und Besucher ihre Türen.

Veröffentlicht: 02.09.2023