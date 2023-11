Ein besonderer Tag für kleine Kämpfer

In Deutschland kommt fast jedes zehnte Kind zu früh und damit vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Viele Frühgeborene müssen sofort intensivmedizinisch betreut werden. Am 17. November wird weltweit der Zufrühgeborenen gedacht. Die Klinik für Kinder und Jugendliche des Klinikums Friedrichshafen beteiligte sich zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion, heißt es in der Pressemitteilung des Medizin Campus Bodensee.

Das Foyer des Mutter-Kind-Zentrums (Mukiz) des Klinikums Friedrichshafen ist an diesem Tag in lilafarbenes Licht getaucht, der weltweiten Farbe für Frühchen („Purle for Preemies“). Neben Ärzten und Pflegepersonal der neonatologischen Intensivstation (PG 20) sind Eltern, deren Baby in diesem Jahr zu früh auf die Welt gekommen ist und im Mukiz betreut wurde, gekommen. Kinderkrankenschwester Conny Kallsen demonstriert an einer winzigen originalgetreuen Babypuppe, die in einem Inkubator (Brutkasten) liegt, wie die Frühchen „verkabelt“ werden. Große Schautafeln geben Auskunft über Zahlen und Fakten rund um das Thema Frühgeburt. Am Stand des Vereins „Herzenssache ‐ Nähen für Sternchen und Frühchen“ gibt es spezielle Kleidung für Frühgeborene.

Im Klinikum Friedrichshafen kommen jährlich zwischen 300 und 350 Kinder auf die Früh- und Neugeborenen-Intensivstation, etwa 100 davon sind Frühgeborene von denen bis zu 20 unter 1500 Gramm wiegen, informiert Steffen Kallsen, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. „So wie Kinder keine kleine Erwachsene sind, sind Frühgeborene keine kleine Reifgeborene. Sie erfordern ein besonderes System: besondere Menschen, auch besondere Eltern, die sich um sie kümmern“, erklärt Kallsen. Zwei Oberärzte und 25 Pflegekräfte mit zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung sorgten sich „jeden Tag mit viel Engagement“ um die kleinen Patienten. Eine dieser Pflegefachkräfte ist Svenja Seeberger, die seit 2014 auf der PG 20 arbeitet und sich nichts Schöneres vorstellen kann. „Immer wieder zeigen uns die Allerkleinsten, dass sie die größten Kämpfer sind“, berichtet sie.

„Die beiden haben ordentlich Power. Die ersten ein, zwei Wochen zu Hause waren die Hölle“, gestehen Zwillingseltern Tanja und Martin Rosenberger. Ihre beiden Söhne Matteo und Ben kamen Anfang August zehn Wochen zu früh mit 1480 und 1610 Gramm auf die Welt. Sieben Wochen lang wurden sie auf der PG 20 betreut. Mittlerweile haben die beiden kleinen Kerle ordentlich zugelegt und auch ein gewisser Schlafrhythmus hat sich eingestellt. Für solche Fälle bietet die Stiftung Liebenau in Kooperation mit dem MCB und der Oberschwabenklinik ein speziell ausgebildetes anNachsorgeteam, das die jungen Eltern in der ersten Zeit zu Hause begleitet.

Bildunterschriften:

Weltfrühgeborenentag_Zwillinge: Die Zwillinge Ben und Matteo Rosenberger kamen zehn Wochen zu früh auf die Welt. Sieben Wochen lang wurden sie und ihre Eltern Tanja und Martin im Klinikum Friedrichshafen betreut. Bild: MCB