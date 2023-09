Ein Ausflug in die Montagehalle

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Samstag, 21. Oktober, das Kabarett „Bissle denke beim schaffe!“ mit Jakob Friedrich im Theater Atrium in Friedrichshafen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Die Verfassung auf Schwäbisch oder das bedingungslose Grundeinkommen sind nur einige Themen, denen Jakob Friedrich in seinem zweiten Soloprogramm „Bissle denke beim Schaffe!“ auf den Grund. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in den Arbeitsalltag der schwäbischen Metall-und Elektroindustrie und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten in der Montagehalle zu stehen.

