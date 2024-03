Ehrenamt und Kreisjugendrat im Fokus

Wenn die IBO von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. März, ihre Tore auf dem Friedrichshafener Messegelände öffnet, ist auch der Bodenseekreis dabei: In der Jugendhalle „NextGen“ (Halle B4) präsentiert der Kreis die Themen Jugendbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und Integration. Gezeigt werden Ideen zum Mitmachen und Fördermöglichkeiten für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander. An mehreren Aktionsständen stehen ehrenamtlich Engagierte, Jugendliche des Kreisjugendrats sowie Profis aus dem Landratsamt für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Für die jährliche Aktion „Mitmachen Ehrensache“ wirbt am Mittwoch, 20. März, Kreisjugendreferentin Monika Thum. Denn einmal im Jahr gehen im Bodenseekreis anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts hunderte Schülerinnen und Schüler einen Tag lang jobben. Das verdiente Geld spenden sie an soziale Projekte ihrer Wahl.

Vertreterinnen und Vertreter des Kreisjugendrates sowie Kreisjugendreferent Moritz Hermann machen am Donnerstag, 21. März, auf das im Dezember 2023 gegründete junge Kommunalgremium aufmerksam. Der Kreisjugendrat soll die Belange und Ideen junger Menschen mit starker Stimme in die Kreispolitik einbringen.

Nadja Gauß und Miriam Moll bilden im Bodenseekreis die Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement. Sie bieten Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden und Fachkräften ein breites Angebot an Informationen, Beratung und Unterstützung in diesem Bereich. Auf der IBO stellen sie am Donnerstag, 21. März, insbesondere die neue Freiwilligenbörse des Landkreises und der Stadt Friedrichshafen vorstellen.

Am Aktionsstand erhalten Vereine und gemeinnützige Organisationen am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, Informationen darüber, wie sie Fördergelder beantragen und eigene Projekte umsetzen können.