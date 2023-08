Ehemalige treffen sich am Bundesstützpunkt

Großer Besuch in der Bodensee–Airport–Arena: Zum Ehemaligentreffen am Bundesstützpunkt Friedrichshafen begrüßte Stützpunktleiter Ralf Hoppe viele Volley YoungStars aus den vergangenen 23 Jahren. Darunter auch zahlreiche ehemalige und aktuelle Bundesligaspieler.

Der erste YoungStars–Trainer Söhnke Hinz war eigens aus Berlin angereist. Sein Nachfolger und aktuelle Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar konnte nicht teilnehmen, weil er die Jugendnationalmannschaft in Brasilien betreute. Zu den mehr als 80 Gästen zählten auch Sponsoren, Gasteltern und Helfer. Die Ex–YoungStars reisten aus ganz Deutschland und dem Ausland an, viele ehemalige Spieler sind nach ihrer Karriere aber auch am See heimisch geworden.

Was Ralf Hoppe besonders freute: Viele geben nach der Karriere ihrem Sport etwas zurück und sind heute in wichtigen Positionen im Volleyball tätig. Zum Beispiel Christian Pampel als Zweitligatrainer in Mimmenhausen und Dozent an der Uni Konstanz, Thilo Späth–Westerholt als Geschäftsführer der Volleyball GmbH sowie Max Günthör als Beiratsmitglied, Patrick Steuerwald als Trainer der deutschen U23–Nationalmannschaft und des Erstligisten Dachau.

Seit Gründung des Bundesstützpunktes im Jahr 2000 kommen die Spieler auf weit über 1000 Einsätze in der Jugend–, Junioren– und A–Nationalmannschaft Deutschlands und holten bei internationalen Meisterschaften zahlreiche Medaillen. „Die Samen, die du als langjähriger Landestrainer Baden–Württemberg gesät hast, sind eindrucksvoll aufgegangen“, sagte Stützpunktleiter Michael Mallick. In zwei Jahren findet das nächste Treffen zum 25–jährigen Jubiläum statt.