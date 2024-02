Edith Karkoschka gastiert im Theater Atrium

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Samstag, 16. März, die Häflerin und Singer-Songwriterin Edith Karkoschka im Theater Atrium in Friedrichshafen um 20 Uhr.

Die Häflerin und Singer-Songwriterin Edith Karkoschka „Koschka“ spielte seit 2012 über 100 Konzerte in ganz Europa und lebt heute in Berlin und der Bretagne. Sie singt Folk mit Hilfe einer Loop-Station. Wie eine Seiltänzerin verbindet sie dabei zerbrechliche Songs mit der Verzerrung ihres Keyboards.Obwohl sie keine klassisch ausgebildete Musikerin ist, fesselt Koschka alias Edita Karkoschka ihre Zuhörer mit einer dringlichen Intensität und den sanften Klängen ihres gedämpften Klaviers. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Karten am besten online reservieren. Mehr dazu unter www.kulturhaus-caserne.de.