Wann die Filiale von Edeka Baur am Romanshorner Platz in Friedrichshafen wiedereröffnet, ist weiter unklar. Der Lebensmittelmarkt hatte im September für einen Komplettumbau geschlossen. „Wir können noch keinen Eröffnungstermin nennen“, sagt Sabine Seibl, Geschäftsführerin der Frischemärkte Baur mit Sitz in Konstanz.

Der Plan habe sich ein wenig nach hinten verschoben. Doch Seibl versichert: „Unser Herz schlägt für Friedrichshafen.“ Man arbeite „mit Hochdruck im Hintergrund“, damit der einzige Nahversorger in der Stadtmitte schnellstmöglich wieder öffnen kann.

Das passiert beim Umbau

Wie berichtet, zieht sich Edeka Baur durch den Umbau aus dem ersten Stock des Gebäudes zurück und sortiert sich im Erdgeschoss neu. Dadurch reduziert sich die Ladenfläche von 4000 auf 2000 Quadratmeter. Was aber nicht bedeute, dass sich das Sortiment verkleinere.

Weniger Auswahl soll es lediglich im Non-Food-Bereich geben. Bei der Kernsanierung wird laut Edeka Baur das Geschäft energetisch auf den neuesten Stand gebracht und veraltete Technik erneuert.