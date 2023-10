„Echt gemein“: David List hadert mit seinem Pech

Im Winter Skistation mit etlichen Hotels und Unterkünften, im Sommer Mountainbike-Weltcuport ‐ das ist Snowshoe in West Virginia. Auf knapp 1500 Metern wurden in den USA die vorletzten Short-Track- und Cross-Country-Rennen der Weltcupsaison ausgetragen.

Die Beine von David List vom Lexware Mountainbike Team waren leistungswillig. Ein Durchschlag am Hinterrad raubte dem 24-Jährigen im Eliterennen der Männer aber jegliche Perspektive: Platz 56. „An einem Tag, an dem man sich so gut fühlt, so ein Pech zu haben, ist echt gemein“, sagte List vom RSV Seerose Friedrichshafen.