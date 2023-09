Ohne Vorwarnung hat ein Unbekannter am Montag gegen 15.45 Uhr einem 26-jährigen Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein Begleiter attackierte derweil einen Rollstuhlfahrer, sodass dieser stürzte. Nun sucht die Polizei Zeugen. Zugetragen haben sich beide Vorfälle in der Oberhofstraße an der Einmündung zur Konstantin-Schmäh-Straße.

Im Polizeibericht steht, dass ein 26-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt anhielt und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Auch sein Auto habe der Unbekannte attackiert und beschädigt, während sein Begleiter sich an einem Rollstuhlfahrer ausließ. Im Anschluss ergriff das Duo die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einer der Männer war etwa 1,90 Meter groß und bekleidet. Sein Komplize wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine kurze Hose, ein T-Shirt und hatte kurze blonde Haare und einen blonden Bart. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 07541 / 70 10 melden.