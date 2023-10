In den vergangenen Tagen hat es gleich mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche im Bodenseekreis gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Unbekannter in Friedrichshafen in Garagen eingedrungen. In Salem ist in einer Metzgerei eingebrochen worden. Und in Überlingen machten sich Einbrecher an einem Wohnhaus zu schaffen.

„Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu mehreren Garagen in einer Tiefgarage der Ailinger Straße verschafft hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen“, schreiben die Beamten.

Drei der insgesamt fünf angegangenen Garagen brach der Täter demnach auf. Dort zerkratzte er offenbar die Motorhaube eines Autos, versuchte einen verschlossenen Koffer zu öffnen und nahm ein Pedelec mit. „Das Fahrrad konnte im Bereich der Ittenhauser Straße später wieder aufgefunden werden“, teilt die Polizei mit.

Täter steigen in Metzgerei ein

Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die zwischen 19 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

In Salem haben Einbrecher sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Metzgerei in der Weildorfer Straße verschafft. Die Unbekannten scheiterten laut Polizei offenbar zunächst beim Versuch, im rückwärtigen und seitlichen Bereich Türen aufzuhebeln und brachen daraufhin über die Vordertür ein.

„Im Inneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen und nahmen diesen schlussendlich komplett mit“, schreiben die Beamten. Die Höhe des entstandenen Schadens beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Einbrecher scheitern an Wohnhaustür

Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07553/82690 zu melden.

Beim Versuch gescheitert ist am vergangenen Wochenende ein Einbrecher, als er sich an einem Wohnhaus im Mainauweg in Überlingen zu schaffen gemacht hat. Der Unbekannte versuchte offenbar, eine Tür aufzubrechen und suchte unverrichteter Dinge das Weite, wie die Polizei schreibt.

Zeugen, die zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07551/8040 bei der Polizei zu melden.

Tipps und Informationen, wie Sie sich jetzt in der beginnenden dunklen Jahreszeit bestmöglich vor Einbrechern schützen können, gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de