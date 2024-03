Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen stehen vor dem zweiten Abstieg in Serie. Nach dem 0:8 (3309:3482 Kegel) beim direkten Konkurrenten SG Wolfach-Oberwolfach belegen die Häfler drei Spieltage vor Schluss einen Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga Süd. Das Restprogramm hat es zudem in sich, weshalb die Sportfreunde auf ein Wunder hoffen.

Eigentlich sind die Häfler auf den bekannt schwierigen Bahnen der Gastgeber gut zurechtgekommen. Die Wolfacher trumpften am vergangenen Samstag jedoch mit Bahnrekord und Saisonbestleistung auf der heimischen Anlage auf. Das offenbarte sich schon in den Startpaarungen. Jonas Willer und Zdravko Lotina spielten laut Sportfreunde-Mitteilung „für die schwierigen Verhältnisse souverän“. Für beide reichte es jedoch nicht zum Mannschaftspunkt: Willer musste sich mit 0:4 Sätzen gegen den Tagesbesten Florian Faißt (567:615 Kegel) geschlagen geben. Lotina verlor sein Duell gegen Florian Schmid denkbar knapp (577:585 Kegel) bei 1:3 Sätzen.

Auch ein Wechsel verpufft

Auch die Mittelachse schaffte es nicht, den Spieß herumzudrehen. Philipp Diebold konnte mit 543 Kegel nichts gegen Björn Albrecht (571 Kegel) ausrichten. Passend zum Tag verlor Kapitän Darko Lotina seine Begegnung mit Florian Haas (568:572 Kegel) bei 2:2 Sätzen äußerst knapp um vier Kegel. Nachdem Celestino Gutierrez nicht in die Partie fand, kam für ihn nach 60 Kugeln Nicolai Müller ins Spiel. Insgesamt verlor das Duo mit 504:593 Kegel klar gegen Marco Teller.

Durch diese herbe Niederlage ist der Abstand zur SG Wolfach-Oberwolfach auf zwei Tabellenpunkte angestiegen. Auch bei den gewonnenen Mannschaftspunkte befinden sich die Sportfreunde im Hintertreffen. Wenn noch etwas gehen soll, müssen die Häfler ihre Heimspiele in der Bodenseesporthalle gegen die SG Ettlingen (Samstag, 12 Uhr) und den TSV Denkendorf (Samstag, 13. April, 13.30 Uhr) gewinnen - das ist keine unmögliche Aufgabe.