Die Bauern in der Bodenseeregion halten an ihrem Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung fest. Das jüngste Zugeständnis der Ampelkoalition die KfZ-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft nun doch nicht streichen zu wollen, lässt sie nicht einlenken. Mit Protestkundgebungen und Traktor-Demos wollen sie am Montag, 8. Januar, ihren Unmut kundtun. Die Polizei rechnet mit größeren Behinderungen auf den Straßen, vor allem im Berufsverkehr am Morgen.

Die Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang haben zu einer Kundgebung zur symbolischen Uhrzeit fünf nach zwölf auf dem Marienplatz in Ravensburg aufgerufen. Sie rechnen mit 1000 Traktoren und bis zu 2000 Teilnehmern in Ravensburg. Ab 9 Uhr wollen sie sich auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle versammeln. Der Ortsverband des Badischen Landwirtschaftlichen Hautpverbands stellt auf dem Betriebsgelände der ZG Raiffeisen im Gewerbegebiet Neufrach um 11.30 Uhr eine eigene Veranstaltung auf die Beine.

Keine Straßenblockaden geplant

Da sich die Landwirte aus den umliegenden Städten und Gemeinden mit ihren Schleppern auf den Weg machen werden, rechnet die Polizei großflächig mit Verkehrsbehinderungen. Sie empfiehlt daher am Montag deutlich mehr Zeit bei Autofahrten einzuplanen. Alternativ sollten Betroffene andere Verkehrsmittel wählen oder von zu Hause aus arbeiten. Straßenblockaden sind laut Veranstalter aber nicht geplant. Inwieweit radikale Interessenvertreter diesen Tag für sich nutzen werden, um wichtige Verkehrsknotenpunkte zu blockieren, wird sich zeigen. Von diesen distanziert sich der Bauernverband Tettnang bereits im Vorfeld.

Doch warum halten die Landwirte nach wie vor an ihren Protesten fest, wo doch die Ampel einen Teil der angekündigten Einsparungen bereits wieder zurückgenommen hat? „Die immer größer werdende Bürokratie und der immense Preisdruck schüren Frust“, erklärt Wolfgang Schütterle, der in Ettenkirch in ökologischem Anbau Äpfel produziert. „Die Ankündigung, die KfZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen und auch die Steuerbegünstigungen auf Agrardiesel abzuschaffen, haben letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Streichung von Beihilfe reißt weiteres Loch in die Bilanz

Dies sei existenzgefährdend für viele Kleinbetriebe in der Region. Denn seit Jahren packe man den heimischen Erzeugern von Lebensmitteln immer mehr in den Rucksack. So sei der Mindestlohn seit seiner Einführung um 50 Prozent gestiegen - von 8,50 Euro auf 12,40 Euro. Gleichzeitig seien Betriebsmittel wie Dünger und Pflanzenschutz teurer geworden. „Allein der Mindestlohn macht einen hohen fünfstelligen Betrag aus - das Geld muss man erst mal einnehmen“, erklärt der Tettnanger Bio-Bauer Andreas Ruetz in einem Video der „Bodensee-Bauern.“

Die geplante Streichung der Agrardieselbeihilfe würde bei vielen Landwirten kein riesengroßes Loch in die Bilanz reißen - aber eben ein weiteres. Beim Ettenkircher Landwirt Schütterle, der zwischen 6000 und 7000 Liter Diesel im Jahr verbraucht, wären es rund 1300 Euro. „Dies zu zahlen ist nicht diskutabel“, sagt der 40-Jährige, „denn diese Abgabe ist ungerecht.“ Sein Argument: Laut Bundesfinanzministerium wird die sogenannte Energiesteuer auf Kraftstoff in erster Linie für die Instandhaltung und Erneuerung von Straßen verwendet.

„Wir sind nicht kompromissbereit“

„Aber wir fahren zu 80 Prozent auf Wiesen und Feldern und nicht auf öffentlichen Straßen“, moniert Schütterle. „Und mehr als die Hälfte dieser Steuer bezahlen wir ja auch.“ Landwirtin Birgit Locher aus Oberteuringen, Vorstandsmitglied vom Kreisbauernverband Tettnang, hat eine klare Meinung: „Wir sind nicht kompromissbereit und kämpfen weiter, bis beide Forderungen vom Tisch sind.“ Die Proteste seien notwendig, damit das Anliegen der Landwirte in Berlin gehört werde, sagt Locher.

Wir machen dies nicht, um die Bevölkerung zu gängeln. Birgit Locher

„Wir machen dies nicht, um die Bevölkerung zu gängeln.“ Trotzdem werden die Menschen in der Region am Montag die Auswirkungen deutlich spüren. Denn in sozialen Netzwerken und Chatgruppen rufen Landwirte dazu auf, an sogenannten Sternfahrten teilzunehmen. Was so viel heißt, dass sie mit ihren Traktoren in alle Himmelsrichtungen fahren werden. Unterstützt werden die badischen und die württembergischen Landwirte von ihren Kollegen aus dem Landkreis Lindau. „Wir schließen uns am Montag an und fahren ebenfalls zur Demonstration nach Ravensburg“, erklärt Landwirt Andreas Willhalm.

Lindauer Landwirte demonstrieren am 12. Januar

Gleichzeitig ist der Landwirt mit der Organisation eines eigenen Protesttags in Lindau beschäftigt. „Wir planen am Freitag, 12. Januar, vormittags eine Protestfahrt quer durch Lindau und rechnen bereit jetzt mit 400 Teilnehmern.“