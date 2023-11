Beamte von Zoll und Polizei haben bei einer Schwerpunktaktion zwischen Lindau und Friedrichshafen vergangene Wochen Drogen sichergestellt ‐ auch dank der Unterstützung von drei Rauschgiftspürhunden.

Wie das Hauptzollamt Ulm mitteilt, führte die Aktion zu insgesamt 15 Strafverfahren. Die Hunde fanden mehr als 700 Gramm Drogen, darunter Marihuana, Ecstasy und Amphetamine. „In drei Fällen waren zudem anschließende Hausdurchsuchungen die Folge“, schreibt der Zoll.

Zollhund Eck posiert mit seiner "Beute". (Foto: Zoll )

Die drei Rauschgiftspürhunde des Zolls unterstützten die Ermittler der verschiedenen Einheiten des Hauptzollamts Ulm und Grenzpolizeiinspektion Fahndung Lindau bei der Suche nach Drogen. Neben Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn 96 überprüften die Fahnder laut Zoll auch Reisende im Zug und am Bahnhof sowie an der Anlegestelle Fähre in Friedrichshafen.

Außerdem vollstreckten die Beamten zwei Haftbefehle wegen Betrugs, fanden ein verbotenes Messer sowie einen Schalldämpfer, unversteuerte Zigaretten und übergaben neun illegal eingereiste Personen der Bundespolizei.