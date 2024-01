- Der DRK-Kleiderladen am König-Wilhelm-Platz ist mit einem neuen Erscheinungsbild ins neue Jahr gestartet.

Komplett renoviert kommt das Second-Hand-Geschäft jetzt frisch und modern daher. Ob für Kinder, Frauen oder Männer, ob für Alltag oder Freizeit: In dem Kleiderladen gibt es fast alles, um gut gekleidet zu sein. Nach der Umgestaltung wird das Sortiment übersichtlicher präsentiert. „Wir haben die Renovierung genutzt, um das Geschäft attraktiver zu gestalten“, erklärt Melanie Reis von der Abteilung „Soziale Arbeit“ beim DRK.

Die Ehrenamtlichen packten selbst an

Die Renovierung über den Jahreswechsel lief größtenteils in Eigenleistung und mit einem Helfer, der Sozialstunden ableisten musste. „Das war unser Glück, denn er war motiviert und hatte zwei rechte Hände“, freut sich Kreisverbandsgeschäftsführer Jürgen Kuon.

Das Deutsche Rote Kreuz verfolgt mit seinen beiden Kleiderläden - einen zweiten gibt es in Uhldingen-Mühlhofen - mehrere Ziele, wie Jürgen Kuon erklärt: „Zum einen sparen Menschen, die nicht so viel Geld haben, beim Einkaufen. Außerdem schenken die Spender und die Kunden den Kleidern ein zweites Leben und wir versuchen durch den Verkauf die laufenden Kosten zu decken.“

Eine Besonderheit des Second-Hand-Ladens neben dem Zeppelin Dorfkrug: Menschen mit einer Berechtigungskarte oder einem Ausweis des Tafelladens erhalten 50 Prozent Rabatt auf die ohnehin günstigen Preise.

Das Laden ist für die ganze Bevölkerung da

Einkaufen kann in dem Kleidergeschäft jeder. „Viele denken, sie nehmen Bedürftigen etwas weg, wenn sie bei uns einkaufen. Das ist aber nicht so“, sagt Ladenleiterin Renate Willburger. Vielmehr werde durch die Käufe zu regulären Preisen das Projekt unterstützt.

Willburger arbeitet mit einem Team aus 33 ehrenamtlichen Mitarbeitenden. „Uns macht es Spaß, mit Leuten zusammen zu kommen“, sind sich die beiden Verkäuferinnen Julia Hait und Katharina Weber einig. Auch die abwechslungsreiche Tätigkeit wissen sie zu schätzen. Um die Öffnungszeiten zu erweitern, sind weitere Helferinnen und Helfer willkommen.

Was gut erhalten ist, kommt in den Kleiderladen

Ein Teil der Ware stammt aus den 90 DRK-Containern im Bodenseekreis. „Kleidung, die gut ist erhalten ist, kommt in unsere Läden“, sagt Regina Dreher, die im Bodenseekreis die Kleiderläden, Container und Sortierung koordiniert. Der Rest geht in Entwicklungsländer oder wird als Wertstoff zu Isoliermaterial oder ähnlichem weiterverarbeitet. Viele geben aussortierte Kleider, Hosen, Schuhe, Jacken und Accessoires persönlich im Kleiderladen ab, wo sie direkt zum Verkauf in die Regale oder auf die Kleiderstange gelangen.

Die DRK-Verantwortlichen stellen vor allem bei der jüngeren Generation einen Trend zu Second-Hand-Kleidung fest und sind deshalb erstmals auf der IBO mit einem Second-Hand-Stand vertreten.

Öffnungszeiten