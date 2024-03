DRK Friedrichshafen lädt zu offenen Gesundheitskursen ein

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bodenseekreis startet in Friedrichshafen erneut mit offenen Gesundheitskursen in Yoga, Tai Chi, Qigong und Gedächtnistraining.

In diesen Kursen sind noch Plätze frei. Sie starten im Frühjahr, weitere Starttermine werden über das ganze Jahr hinweg angeboten. Interessierte können sich auch auf eine Warteliste setzen lassen. Alle Kurse finden im Rotkreuz-Zentrums in Friedrichshafen, Rotkreuzstraße 2, statt. Das Angebot richtet sich an Menschen jedes Alters und Fitnesslevels.

Montags von 14 bis 15.30 Uhr können die Teilnehmer mit Mi-Ja Sonntag-Choi Gedächtnistraining für Körper, Geist und Seele betreiben. Ein weiterer Kurs für das Gedächtnistraining findet donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr mit Sabine Denzle statt.

Gesundheitsförderndes Qigong Daochi leitet Mi-Ja Sonntag-Choi montags von 16 bis 17 Uhr an. Sanftes Hatha-Yoga unterrichtet Wiebke Müller montags von 17 bis 18 Uhr.

„Zeit für dich“ sind Kurse in Yoga, Tai Chi und Qigong mit Sigrid Danckert überschrieben, die wöchentlich an drei verschiedenen Terminen angeboten werden: donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 9 bis 10 Uhr.

Informationen zu den genauen Inhalten der Kurse finden Interessierte auch auf der Homepage www.drk-kv-bodenseekreis.de.