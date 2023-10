Eine Seniorin ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr im Stadtgebiet Friedrichshafen von angeblichen Handwerkern bestohlen worden. Sie hatte einem Mann in Arbeitskleidung, die Tür geöffnet, nachdem dieser an ihrer Haustüre geklingelt hat. Unter dem Vorwand er müsse die Wasserleitungen überprüfen, verschaffte er sich Zugang zur Wohnung.

Während der Tatverdächtige die Seniorin im Badezimmer bei angeblichen Tests ablenkte, betrat mutmaßlich ein Komplize die Räume durch die offenstehende Eingangstür. Unbemerkt nahm er Bargeld und Schmuck an sich. Erst als der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl.

Polizeiposten Altstadt ermittelt

Den Tatverdächtigen beschreibt sie als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen, eine helle Hautfarbe, dunkle Augen, schwarze Haare und einen Bart. Der Mann trug blaue Arbeitskleidung und graue oder rote Arbeitshandschuhe. Bei sich hatte er ein orange-rotes Mobiltelefon oder Funkgerät mit einem Anhänger.

Wer im Bereich Moltkestraße und Hünistraße verdächtige Personen bemerkt hat, der soll sich beim Polizeiposten-Altstadt melden. Zu erreichen sind die Beamten unter Telefon 07541 / 36 14 20.