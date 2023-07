Dreimal Silber bei der Landesmeisterschaft für Fischbacher Karateka

Nach Wochen intensiver und oft gemeinsamer Vorbereitung sind die beiden Trainer des Karate–Dojo Fischbach, Jamel Zribi und Rainer Wilhelm, bei der baden–württembergischen Landesmeisterschaft der Masterklasse in Baden–Baden auf der Matte gestanden. Das Turnier wird jährlich vom Karateverband Baden–Württemberg ausgerichtet und richtet sich an Karateka in den Altersklassen Ü30, Ü35, Ü45, Ü55 und Ü65. Eine Art Generalprobe für die beiden war die Teilnahme am Senior Cup der Japan Karate Association in Calw am 1. Juli. Dort belegten beide jeweils den dritten Platz in ihrer Altersklasse in der Disziplin Kata (Formlauf).

Das Teilnehmerfeld bei der Landesmeisterschaft umfasste einige sehr erfahrene Athletinnen und Athleten. Für die Fischbacher hatte sich die intensive Vorbereitung ausgezahlt. Beide konnten in den entscheidenden Momenten ihre Leistung abrufen und erreichten insgesamt drei Silbermedaillen: Jamel Zribi erkämpfte sich gleich in zwei Disziplinen einen Podestplatz: 2. Platz Kata Ü35 und 2. Platz Kumite (Freikampf) Ü35. Rainer Wilhelm erreichte in seiner Paradedisziplin Kata ebenfalls den 2. Platz in der Kategorie Ü55. Nach einer kurzen Erholungsphase haben die beiden das nächste Turnier bereits fest im Blick: die deutsche Meisterschaft der Masterklasse am 30. September in Dillingen, Saarland.