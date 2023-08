Dreimal in den Top 10 bei der WM

Die Mountainbiker des Häfler „Trek Future Racing“-Teams sind bei der Weltmeisterschaft in Glasgow dreimal in die Top Ten gefahren. Emilly Johnston verpasste das Podium dabei nur knapp. Tobias Lillelund holte Bronze mit Dänemark im Team Relay.

Das Radsportgroßereignis in Glasgow war auch für das Mountainbiketeam mit Sitz in Friedrichshafen das Rennen, auf welches hingearbeitet wurde und es zeigte sich, dass die Trainer und Athleten hervorragende Arbeit geleistet haben. Bereits am Donnerstag starteten Tamara Wiedmann, Emilly Johnston, Mario Bair und Tobias Lillelund im Team–Relay — hier treten jeweils sechs Athleten (männlich/weiblich) aus den unterschiedlichen Kategorien (Junioren–U23–Elite) als Mannschaft an. Mit dem Podestplatz errang Tobias die erste WM–Medaille für das Trek Future Racing.

Am Samstag ging es bei besten Bedingungen auf den WM–Kurs im schottischen Glentress Forest auf einen technisch anspruchsvollen Kurs, mit steilen Wurzelpassagen und spektakulären Sprüngen. Die U23–Männer eröffneten den Renntag und mit Mario Bair, Tobias Lillelund und Bjorn Riley war das Häfler Team bestes vertreten. Wie erwartet, legte Tobias Lillelund einen perfekten Start hin und konnte sich gemeinsam mit Bjorn Riley in der Spitzengruppe platzieren. Mario Bair war nach der ersten Runde auf Platz 26 positioniert, startete von dort eine Aufholjagd und kam auf Rang acht ins Ziel. „Hätte mir jemand den achten Platz im Vorfeld angeboten, hätte ich ihn dankend angenommen“, sagte Bair.

Lillelund auf Platz sieben

Bjorn Riley musste an diesem Tag einer Erkältung Tribut zollen, welche er sich nach den Nationals in den USA eingefangen hatte und beendete das Rennen auf Platz 23. Nachdem Tobias Lillelund bereits bei der EM mit Platz vier überzeugt hatte, konnte er dies auch bei der WM wiederholen und bestätigte seine positive Tendenz mit Platz sieben bei der Weltmeisterschaft.

Bei den U23–Damen war der Rennverlauf ebenso nervenaufreibend wie bei den Jungs. Emilly Johnston erwischte einen durchwachsenen Start, war auf Platz zwölf nach den ersten zwei Runden und schob sich Runde für Runde weiter nach vorne. Am Ende freute sie sich über Platz vier. Dabei fehlten ihr nur wenige Sekunden für das Podest. Ein großer Erfolg für Emilly. „Ich fuhr mein Tempo und habe nach dem Start viele Fahrerinnen überholt. Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis“, sagte Johnston. Tamara Wiedmann fuhr ebenfalls ein tolles Rennen und gehört mit dem 18. Rang zu den Top–20–Fahrerinnen der Welt in der U23–Klasse.

„Dreimal eine Top–Ten–Platzierung, alle Fahrer in den Top 20 in der Welt und somit das erfolgreichste Team in der U23–Wertung“, freut sich Bernd Reutemann vom Team. „Ich bin sehr stolz auf die Athleten und den gesamten Betreuerstab, welcher diese Erfolge erst ermöglichte.“