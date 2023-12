Drei Unbekannte überfallen 26-jährigen Mann

Drei Unbekannte sollen am Sonntag gegen 4.15 Uhr in der Bismarckstraße einen 26-jährigen Mann überfallen haben. Dieser berichtete gegenüber der Polizei, dass er unvermittelt mit Fäusten attackiert und in einen Hinterhof Richtung Ailinger Straße gezerrt worden sei. Ein weiterer Beteiligter habe dort den Geldbeutel des 26-Jährigen an sich genommen und auch mit einem Messer gedroht, bevor die Angreifer die Flucht ergriffen.

Einer der Männer war laut Beschreibung etwa 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und dunkel gekleidet. Er hatte einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Einer seiner Komplizen war etwa gleich groß, hatte eine normale Statur, trug dunkle Kleidung und war augenscheinlich maskiert. Der dritte Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte ebenfalls eine normale Statur und war schwarz gekleidet.

Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 bei der Polizei zu melden.