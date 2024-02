Drei Tage lang haben Hufgeklapper, Pferdewiehern und Fachgespräche die Messehallen in Friedrichshafen erfüllt: Die Pferd Bodensee hat 35 200 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die Messermacher freuen sich laut einer Mitteilung über „volle Stände und Vortragsforen“. Gala-Abende verzauberten demnach mit internationalen Showacts der Extraklasse.

444 Aussteller

„Mehr Aussteller, mehr Pferde-Rassen und schlussendlich noch mehr Pferde-Fans: Die letzten drei Tage strömten so viele Besucherinnen und Besucher auf die Pferd Bodensee wie noch nie zuvor, um mit Gleichgesinnten ihre Leidenschaft für die eleganten Vierbeiner zu teilen“, sagte Messegeschäftsführer Klaus Wellmann laut Mitteilung. Bei 444 ausstellenden Unternehmen aus 18 Nationen informierte sich das fachkundige Publikum laut der Messe über aktuelle Trends und Entwicklungen aus den Bereichen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung.„Das Feedback aus der Branche und der Community ist überwältigend. Es unterstreicht den hohen Stellenwert der Veranstaltung als Fachmesse“, schwärmt Projektleiterin Jana-Marie Roth.

270 Pferde im Rampenlicht

Im Rampenlicht standen beim Branchentreffpunkt am Bodensee über 270 Pferde aus 41 Rassen. Ein Markenzeichen der internationalen Fachmesse sind laut Mitteilung die 385 facettenreichen Vorträge und Vorführungen in vier Reitringen und drei Vortragsforen. Auch an ihren Ständen beraten die Expertinnen und Experten intensiv über die Gesunderhaltung des Pferdes.

Stilistisch anspruchsvolles Reiten

„Fliegende Akrobaten, tänzelnde Pferde und kleine Legionäre: An zwei Gala-Abenden demonstrierten internationale Topstars hohe Kunst am Pferd und begeisterten volle Zuschauerränge mit zahlreichen Gänsehaut-Momenten und einer Prise Humor“, schreibt die Messe. Stilistisch anspruchsvolles Reiten wurde demnach am Sonntag mit über 500 Mitgliedern beim großen Finale des „8er-Teams“ des Reiterjournals demonstriert und gefördert. Internationale Top-Ausbilder hielten vor Publikum für aufstrebende Reiterinnen und Reiter, die in der laufenden Saison eine Wertnote von 8,0 und besser erhalten haben, ein Demo-Training der Extraklasse ab. Die nächste Ausgabe der Pferd Bodensee findet von Freitag, 27. Februar bis Sonntag, 1. März 2026 statt.