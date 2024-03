Drei Spitzenkandidatinnen und ein Frauenanteil von 75 Prozent

Das Netzwerk für Friedrichshafen hat jüngst die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Ortschaftsrat Ailingen am 9. Juni nominiert. Mit einer Liste von acht Personen, darunter sechs Frauen, tritt das Netzwerk erstmals zur Wahl in Ailingen an.

Die Nominierung fand im Gerbehof Ailingen statt, wo sich das Netzwerk für Friedrichshafen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Ailingen versammelten. Nach einer Vorstellungsrunde der Bewerberinnen und Bewerber wurden insgesamt acht Personen gewählt. Die Kandidatenliste setzt sich wie folgt zusammen: 1. Ursula Wagner, 2. Simone Traub, 3. Maike Bierwirth, 4. Florian Helms, 5. Sonja Geiseler, 6. Julia Pergande, 7. Christian Pergande, 8. Marlene Jäger.

„Wir freuen uns, dass wir drei engagierte Frauen an der Spitze unserer Liste haben, die sich politisch für Ailingen einsetzen möchten.“ sagt Fraktionsvorsitzender Simon Wolpold. Im Anschluss an die Nominierung wurden die nächsten Schritte bis zur Wahl besprochen. Um in Ailingen bekannt zu werden, plant das Netzwerk zwei weitere öffentliche Veranstaltungen im Gerbehof am Donnerstag, 25. April, und Donnerstag, 16. Mai, an denen sich die Kandidatinnen vorstellen und Fragen gestellt werden können.