Eine Schülerin und zwei Schüler des Karl–Maybach–Gymnasiums (KMG) sind mit dem Karl–Maybach–Preis ausgezeichnet worden. Im Jahr vor ihrem Abitur wird der Preis an Schülerinnen und Schüler vergeben, die sich durch hervorragende schulische Leistungen und durch ehrenamtliches Engagement innerhalb und/oder außerhalb der Schule hervortun. In diesem Jahr haben Charlotte Wolff, Matteo Lutz und Matteo Schraff den Preis verliehen bekommen.

Der Karl Maybach Preis wurde 2006 von Irmgard Schmid–Maybach, eine Tochter Karl Maybachs, gestiftet. Überreicht wurden die Urkunden vom Enkel des Namensgebers, Andreas Gessler. Charlotte Wolff wurde in ihrer Laudatio von Lehrerin Imke Knievel als „interessiert, intelligent, offen und kritisch“ beschreiben. Sie habe sich Nach der Coronapause aktiv am sozialen Leben am KMG beteiligt und Aktionen wie den Unterstufenpartys, dem lebendigen Adventskalender und dem Volleyballturnier beteiligt. Ferner habe sie den Kuchenverkauf der Schülermitverwaltung (SMV) quasi allein gestemmt und sei auch als Schülermentorin und in der Hausaufgabenbetreuung aktiv gewesen. Für Matteo Lutz hielt Svenja Müller die Laudatio, in der der sie betonte, dass „er sich ab Tag eins in der Schule engagierte“. Er sei der „Technik–Scout“ des KMG und und immer hilfsbereit, wenn es Probleme gebe. Er engagiert sich in der Robotics AG und nehme an Wettbewerben teil. Außerhalb der Schule ist er in der Kirchengemeinde, in der Kinderbetreuung und in der Softwareentwicklug aktiv. Insbesondere bei technischen Fragen sei er immer ein Garant für kreative Lösungen. Dem dritten Preisträger, Matteo Schraff, wurde von Lehrer Roland Trusits ein „kluger Verstand“ bescheinigt, die mit „Wissen, Können und Fleiß“ einhergingen. Matteo Schraff zeichne seine Kollegialität der Mitschüler gegenüber aus, seine Beharrlichkeit und Reflektiertheit. „Er geht seinen Weg zielstrebig, lässt Raum für andere, besitzt die Kompetenz des Anpassens, ist sozial und menschlich“, schließt Trusits.

Im Rahmen der Preisverleihung wurden zudem Elena Lucarelli aus der Jahrgangsstufe neun mit dem Sportpreis, Sara Litz aus der Kursstufe K1 mit dem Sozialpreis sowie Lukas Kehrer und Milan Knezevic, beide ebenfalls aus der Kurstufe K1, mit dem Kulturpreis der Schule ausgezeichnet. Elena Lucarelli turnt für die Turnerschaft Friedrichshafen und engagiert sich ehrenamtlich für den Sport. Sara Litz Hilfsbereitschaft im KMG, als auch außerschulisch in der Musikkapelle Langenargen und beim DLRG, woo sie ind er Kinder– und Jugendarbeit aktiv ist, spiegelt sich im sozialpreis wider. Lukas Kehrer zeichnet sich insbesondere in der gestalterischen Kunst sowie im Bereich Design aus und Milan Knezevic ist ein E–Gitarrenkünstler, der gemeinsam mit Musiklehrer Peter Haas am Klavier ein neu interpretiertes Akustik–Arrangement von „Girl of Ipanema“ wiedergab. Desweiten gab es Belobigungen und Preise für Schülerinnen und Schüler der Klasse zehn und der Kursstufe.

Junge Menschen, um die sowohl Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender der Rolls Royce Power Systems als auch Bürgermeister Dieter Stauber warben. „Denn ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine Mitarbeiter“, betonte Stratmann.