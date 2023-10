Drei Neue Geschäftsleiter bei doubleSlash

Das Häfler Softwareunternehmen doubleSlash Net-Business GmbH verstärkt seinen Geschäftsleiterkreis um drei neue Managing-Partner: Özlem Özdalyan, ehemalige Geschäftsführerin eines Software-Engineering-Unternehmens in München, ist dem doubleSlash Team zum 1. Oktober beigetreten. Sie wird laut Unternehmensmitteilung nicht nur die Delivery-Teams am Standort München um ein weiteres Team ausbauen, sondern auch die Steuerung von Großprojekten und Aufgaben in der Kundenentwicklung übernehmen. Leonie Hlawatsch wird ihre Expertise weiterhin im Bereich „Personal“ einbringen. Sie wird zusätzlich maßgeblich den Bereich „Organisationsstruktur und Change Management“ mitgestalten. Danny Claus, bereits ein vertrautes Gesicht in München wird Neben seiner Teamleitertätigkeit das Steuerrad für den Standort München und den innovativen Bereich „Connected Things“ in die Hand nehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.