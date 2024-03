Drei maskierte Täter sind am Freitag über eine Hintertür in einen Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat in den frühen Morgenstunden.

„Im Supermarkt gingen die Täter gezielt zu einem Regal mit den E-Zigaretten und entwendeten einige Packungen“, heißt es im Polizeibericht. Hierbei lösten sie eine Sicherheitsvorrichtung aus und verließen daraufhin, noch vor Eintreffen der Polizei, das Geschäft.

Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten E-Zigaretten liegt laut Polizei bei 40 Euro.