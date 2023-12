Drei junge Männer haben am frühen Samstagmorgen in Friedrichshafen einen 37-Jährigen brutal zusammengeschlagen und auf ihn eingetreten. Der 37-Jährige hielt sich laut Polizeibericht zusammen mit seiner Freundin in einer Cafébar auf.

Dabei beobachtete er die drei jungen Männer, die einen anderen Gast anpöbelten. Der 37-Jährige ging dazwischen und wies die drei zurecht.

Alle drei treten auf den Mann ein

Später verließ er mit seiner Freundin die Cafébar. Als das Pärchen in ein Taxi steigen wollte, wurden sie plötzlich von den dreien angegriffen, mit denen es zuvor den Disput gegeben hatte. Dem Polizeibericht zufolge schlugen sie den 37-Jährigen zu Boden und traten alle drei auf ihn ein.

Die 36-Jährige wollte ihrem Freund zu Hilfe kommen, dabei nahm ihr einer der Männer die Handtasche weg. Beim Versuch, die Tasche zurückzuholen, schlug ihr der Mann ins Gesicht. Anschließend flüchteten alle drei zu Fuß.

Auch gegenüber der Polizei hochaggressiv

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei den Täter, der die Tasche geklaut hatte, fest. Der 29-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die beiden anderen Täter entkamen. Der 37-Jährige und seine Freundin wurden beide verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter verhielt sich laut Bericht auch gegenüber den Beamten hochaggressiv. Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Raubdeliktes hat die Kriminalpolizei übernommen.